Dal Pino | «I fondi porterebbero 1 miliardo e 700 milioni per il rilancio della Serie A»

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Deejay. "L'ingresso dei fondi darebbe credibilità al nostro sistema, attrarrebbe investitori e genererebbe maggiori opportunità. La Lega oggi riassume sia l'attività sportiva e parte di vendita dei diritti. Con l'ingresso dei fondi, separeremmo le due cose. I fondi metterebbero dentro 1 miliardo e 700 milioni di euro, cifra importante perché rappresenta un momento fondamentale per il nostro rilancio, sperando che torni grande. Interesse fondi anche per l'Inter? I fondi sono operatori industriali che raccolgono fondi e finanze e hanno Serie competenze per garantire una maggiore ..."

