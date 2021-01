Dal cinema allo spaccio, attore di Gomorra arrestato per droga. Catturato nel fortino del clan (Di sabato 16 gennaio 2021) Recitò in Gomorra: arrestato per spaccio. Faceva parte del cast di “Gomorra” di Matteo Garrone. A soli 13 anni partecipò al film pluripremiato ispirato all’omonimo best seller di Roberto Saviano. Il film si apre in un centro abbronzante. Mentre alcuni uomini sono esposti alle lampade UV, sopraggiungono dei loro amici che, dopo averli salutati e aver scherzato con loro, li uccidono brutalmente a colpi di pistola. La trama si articola in quattro vicende che si alternano durante il film. L’attore finito in manette ha fatto parte del cast della pellicola di Garrone. Si tratta di Salvatore Abbruzzese, 26 anni, incensurato, soprannominato Totò (il nome del ragazzino da lui interpretato in un episodio della pellicola).



Il giovane è stato preso dai carabinieri di Napoli subito dopo avere ceduto due dosi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Recitò inper. Faceva parte del cast di “” di Matteo Garrone. A soli 13 anni partecipò al film pluripremiato ispirato all’omonimo best seller di Roberto Saviano. Il film si apre in un centro abbronzante. Mentre alcuni uomini sono esposti alle lampade UV, sopraggiungono dei loro amici che, dopo averli salutati e aver scherzato con loro, li uccidono brutalmente a colpi di pistola. La trama si articola in quattro vicende che si alternano durante il film. L’finito in manette ha fatto parte del cast della pellicola di Garrone. Si tratta di Salvatore Abbruzzese, 26 anni, incensurato, soprannominato Totò (il nome del ragazzino da lui interpretato in un episodio della pellicola).Il giovane è stato preso dai carabinieri di Napoli subito dopo avere ceduto due dosi di ...

ClaraMutsc : Stasera vado a cinema dal divano di casa ...Grandeee #sky - ArjunaCecchetti : RT @Unipotesi: Sei mesi di carcere e 1milione e mezzo di euro. È il risarcimento chiesto dal PM per 12 attivist* del Cinema Palazzo. Qui i… - zazoomblog : Cosa si può fare dal 16 gennaio. Regole per bar ristoranti palestre cinema musei scuola - #gennaio. #Regole… - filippocioni : RT @Unipotesi: Sei mesi di carcere e 1milione e mezzo di euro. È il risarcimento chiesto dal PM per 12 attivist* del Cinema Palazzo. Qui i… - emilianogriff78 : RT @Unipotesi: Sei mesi di carcere e 1milione e mezzo di euro. È il risarcimento chiesto dal PM per 12 attivist* del Cinema Palazzo. Qui i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal cinema Week end senza cinema, sorprese migliori dal mercato video ANSA Nuova Europa Iglesias, al cinema vaccinazione per mille operatori sanitari: "Più dosi per la Sardegna"

IGLESIAS. È partito questa mattina alle 9, a Iglesias, e proseguirà nella giornata di domani, il programma per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 Pfizer-BioNtech a 1.080 operatori sanitari.

Lombardia, pronto già il ricorso E Galli tuona: "Zona rossa affronto"

Galli, assessore alla cultura di Regione Lombardia, si è detto in completo accordo con il governatore Fontana nel dire che la zona rossa è un affronto ai cittadini.

IGLESIAS. È partito questa mattina alle 9, a Iglesias, e proseguirà nella giornata di domani, il programma per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 Pfizer-BioNtech a 1.080 operatori sanitari.Galli, assessore alla cultura di Regione Lombardia, si è detto in completo accordo con il governatore Fontana nel dire che la zona rossa è un affronto ai cittadini.