DAI SOCIAL AI MEDIA/ Le guerre sulla comunicazione rese evidenti da Covid e Trump

emenietti : plin plon ai comunicatori istituzionali se fai un errore sui social e dai la colpa agli hacker, il social in quest… - SkyTG24 : Conte ha firmato il nuovo #Dpcm, dall'asporto dai bar alla scuola: ecco cosa prevede ?? - lucasofri : Siamo diventati gente che vive la sentenza di rimozione dai social come il più alto ed esemplare grado di giudizio. - infoitinterno : Renzi sommerso dai social, il tweet al veleno di Enrico Letta… - TechBizIT : Snapchat, Instagram, Twitter e ora Linkedin e Spotify: storia delle Stories, la funzione più amata dai social -

Ultime Notizie dalla rete : DAI SOCIAL

L'HuffPost

Dallo scoppio della pandemia è diventato ancora più evidente la battaglia che si combatte sulla comunicazione e che sfrutta il confirmation bias ...Più riposo vero, più cibi sani, più maschere (non mascherine) per il viso e per i capelli, più trattamenti. Ma anche meno tempo sui social e meno zuccheri. In poche parole: più cura di sé. In & out ...