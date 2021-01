«Dad, dimenticati a distanza» Gli studenti manifestano al Falcone (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche davanti al Liceo linguistico Falcone di Bergamo gli studenti esprimono il loro dissenso contro il prolungarsi della didattica a distanza. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche davanti al Liceo linguisticodi Bergamo gliesprimono il loro dissenso contro il prolungarsi della didattica a

bemichi70 : @NastiDavide @dianacalibana Lei ha i numeri dei figli piccoli orfani Covid? Io no. Sicuramente ci sono studi sui da… - cronachemezzog : POTENZA, “DAD: DIMENTICATI A DISTANZA” - cronachelucane : POTENZA, 'DAD: DIMENTICATI A DISTANZA' - Studenti in sit-in al Palazzo della Regione chiedono il rientro a scuola i… - MarcoD60532946 : La #dad da strumento sta diventando prassi! Che orrore per gli scolari dimenticati! La civiltà dei più piccoli non… - LaGazzettaWeb : «Dad, Dimenticati A Distanza»: la protesta degli studenti a Potenza -

Ultime Notizie dalla rete : Dad dimenticati «Dad, Dimenticati A Distanza»: protesta a Potenza. L'assessore: «Pronto a ricevere gli studenti» La Gazzetta del Mezzogiorno "La mancanza di contatto ci ha messo in crisi". Il lockdown dei liceali tra isolamento e didattica a distanza

Ha preso il via l'iniziativa Scuole sicure che prevede l'esecuzione di test antigenici rapidi agli studenti delle scuole superiori aretine rientrati in classe ...

Zona rossa: alunni disabili e figli di key worker possono restare in presenza

Per gli alunni con disabilità, BES e i figli di personale sanitario o impiegato presso altri servizi essenziali è possibile chiedere la frequenza in presenza, anche nelle regioni che sono zona rossa.

Ha preso il via l'iniziativa Scuole sicure che prevede l'esecuzione di test antigenici rapidi agli studenti delle scuole superiori aretine rientrati in classe ...Per gli alunni con disabilità, BES e i figli di personale sanitario o impiegato presso altri servizi essenziali è possibile chiedere la frequenza in presenza, anche nelle regioni che sono zona rossa.