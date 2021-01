Da oggi in vigore il dpcm. Puglia, da domani zona arancione Ordinanza del ministro della Salute (Di sabato 16 gennaio 2021) Da oggi è in vigore il decreto del presidente del Consiglio. Nuove norme rispetto a quelle dei precedenti provvedimenti. La Puglia è fra le regioni in area arancione. Lo ha stabilito con Ordinanza il ministro della Salute, Roberto Speranza. La disposizione sarà operativa da domenica 17 gennaio. Campania, Molise, Sardegna e Toscana in fascia gialla. Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto in fascia arancione. Lombardia, Provincia di Bolzano e Sicilia in fascia rossa. zona arancione: Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 gennaio 2021) Daè inil decreto del presidente del Consiglio. Nuove norme rispetto a quelle dei precedenti provvedimenti. Laè fra le regioni in area. Lo ha stabilito conil, Roberto Speranza. La disposizione sarà operativa da domenica 17 gennaio. Campania, Molise, Sardegna e Toscana in fascia gialla. Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Provincia di Trento,, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto in fascia. Lombardia, Provincia di Bolzano e Sicilia in fascia rossa.: Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di ...

