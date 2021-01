Da Angela a Laschet, cacicco moderato più vicino ai liberali che ai Verdi (Di sabato 16 gennaio 2021) moderato, europeista, non proprio carismatico, appesantito dalle responsabilità nella gestione della pandemia. Al termine di una campagna elettorale che ha gestito quasi sempre di cattivo umore per l’affannata rincorsa al covid che angoscia tutti i leader con responsabilità di governo, Armin Laschet, governatore del Nord-Reno Vestfalia, ha convinto i delegati del Cdu, in un congresso online rimandato per due volte a causa della pandemia e appannato da un virus ancora non sconfitto. È lui il nuovo leader del partito di Angela Merkel. Tra i candidati era l’unico ‘cacicco’ con responsabilità di governo, per giunta nel land più popoloso della Germania. Laschet ora dovrà lottare per conquistarsi il posto di candidato alla cancelleria alle elezioni del prossimo 26 settembre, ma intanto parte guardando più ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021), europeista, non proprio carismatico, appesantito dalle responsabilità nella gestione della pandemia. Al termine di una campagna elettorale che ha gestito quasi sempre di cattivo umore per l’affannata rincorsa al covid che angoscia tutti i leader con responsabilità di governo, Armin, governatore del Nord-Reno Vestfalia, ha convinto i delegati del Cdu, in un congresso online rimandato per due volte a causa della pandemia e appannato da un virus ancora non sconfitto. È lui il nuovo leader del partito diMerkel. Tra i candidati era l’unico ‘’ con responsabilità di governo, per giunta nel land più popoloso della Germania.ora dovrà lottare per conquistarsi il posto di candidato alla cancelleria alle elezioni del prossimo 26 settembre, ma intanto parte guardando più ...

