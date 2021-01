Criteri zona bianca per riapertura palestre e piscine prima del 5 marzo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il nuovo DPCM rappresenta a tutti gli effetti una doccia gelata in ottica. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo di una possibile svolta entro la fine del mese di gennaio, complici alcune dichiarazioni pubbliche da parte del Ministro Spadafora, ma il decreto appena entrato in atto ha cambiato tutto. Fondamentalmente, queste attività sembrano non avere spiragli per riaccendere i motoridel 5, ma una strada alternativa potrebbe essere percorribile grazie allaunica speranza perIn particolare, nei giorni scorsi si è parlato della possibile istituzione della...