Cristiano Ronaldo vuole zittire l'Inter: caccia al 20esimo gol stagionale. Il portoghese insegue lo scudetto e i suoi record Il 6 gennaio contro il Milan ha ri-preso le misure di San Siro, in cui ha vinto una Champions col Real segnando il rigore decisivo. Quello di domani sarà l'ottavo incrocio con l'Inter e il bilancio non è malvagio quattro vittorie e tre pareggi fra Sporting, United e Juventus. Un gol contro i nerazzurri gli consentirebbe di avvicinarsi ancora a Pelé (760 gol in carriera contro 767) e di realizzare la 20esima rete stagionale. Sarebbe la 15esima annata di fila che succede e non siamo neanche a metà campionato. Lo scrive Tuttosport.

