Crisi governo: Conte cerca il rilancio, Renzi lavora per rimanere in partita (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Pd si dice pronto a sostenere un allargamento della maggioranza, ma chiede di concretizzare quel cambio di passo invocato nelle ultime settimane. Italia Viva, dopo aver ritirato le ministre e aver ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Pd si dice pronto a sostenere un allargamento della maggioranza, ma chiede di concretizzare quel cambio di passo invocato nelle ultime settimane. Italia Viva, dopo aver ritirato le ministre e aver ...

