Crisi Governo, cominciata la conta dei parlamentari: impazzano gli sms (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Governo si avvia all'importante verifica in Parlamento della prossima settimana, dopo di cui saranno più chiare tante cose. Il parlamento italiano (Fonte foto: tes.com)Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, passerà per la verifica in Parlamento, passando prima alla Camera dei Deputati e poi per quella dei Senatori, rispettivamente i prossimi lunedi e martedi. In questa fase, il premier, cercherà in Parlamento quei voti necessari alla sopravvivenza del suo Governo, all'indomani dell'uscita dall'esecutivo delle ministre di Italia Viva, telecomandate da Matteo Renzi, spinto dalla frizioni che nelle scorse settimane si erano fatte insormontabili, tra lui ed il resto del Governo. A questo punto, se Giuseppe Conte, ha scelto di andare in Parlamento, è ipotizzabile che sia consapevole del fatto, che li, si possano ...

