Crisi di governo, Renzi: “Sono fiero di come stiamo lavorando” (Di domenica 17 gennaio 2021) Crisi di governo, le dichiarazioni di Matteo Renzi durante l’assemblea del parlamentari di Italia Viva, riportate dall’agenzia AdnKronos, richiamano alla compattezza i suoi: “Non hanno i numeri, stiamo uniti” web sourceLa Crisi di governo è ancora in piedi e la situazione sembra ingarbugliarsi sempre di più. Agli albori dei primi scontri l’ipotesi di dimissioni dei ministri di Italia Viva, paventate da subito dal leader del giovane partito nato dall’ennesima scissione a sinistra, Matteo Renzi, aveva il sentore della ‘minaccia senza fondamento‘. Classificata dai più come una ‘boutade‘, una battuta semi scherzosa che sottintende qualcosa di serio, le dimissioni della Bellanova (Ministro del ) e della Bonetti (Ministro )consegnate e congelate sembravano ... Leggi su instanews (Di domenica 17 gennaio 2021)di, le dichiarazioni di Matteodurante l’assemblea del parlamentari di Italia Viva, riportate dall’agenzia AdnKronos, richiamano alla compattezza i suoi: “Non hanno i numeri,uniti” web sourceLadiè ancora in piedi e la situazione sembra ingarbugliarsi sempre di più. Agli albori dei primi scontri l’ipotesi di dimissioni dei ministri di Italia Viva, paventate da subito dal leader del giovane partito nato dall’ennesima scissione a sinistra, Matteo, aveva il sentore della ‘minaccia senza fondamento‘. Classificata dai piùuna ‘boutade‘, una battuta semi scherzosa che sottintende qualcosa di serio, le dimissioni della Bellanova (Ministro del ) e della Bonetti (Ministro )consegnate e congelate sembravano ...

