Crisi di Governo: per Conte escluso un ritorno con Renzi (Di sabato 16 gennaio 2021) Giuseppe Conte non tornerà al fianco di Matteo Renzi, è escluso categoricamente. Questo è quanto appreso da fonti vicine all'attuale presidente del Consiglio, in risposta alle dichiarazioni trapelate dagli esponenti di Italia Viva. Nessun ritorno Giuseppe-Renzi, nessun accordo di alcun tipo tra i due protagonisti della scena politica italiana, attualmente in Crisi. L'emergenza Coronavirus ha comportato gravi problemi di gestione del Paese, con evidenti e naturali carenze dal punto di vista economico, inevitabili dopo le necessarie restrizioni anti-Covid. Una Crisi ai vertici del Governo non alimenta una ripresa, sebbene sembri necessario far fronte a questa difficoltà. Al momento non sono note le intenzioni di Giuseppe Conte, di certo ...

