Crisi di governo, Orlando: “Se Conte otterrà la fiducia, subito dopo allargare la maggioranza a forze europeiste con un nuovo patto” (Di sabato 16 gennaio 2021) A due giorni dall’appuntamento decisivo in Parlamento, quando il premier Giuseppe Conte si presenterà in Aula per spiegare prima ai deputati e poi ai senatori quali sono le sue priorità per l’Italia, chiedendo a chi ci sta di supportarlo fino a fine legislatura, l’esito della Crisi di governo aperta da Matteo Renzi è ancora un grande punto interrogativo. Secondo i retroscena di molti quotidiani, dal Corriere al Messaggero, a Palazzo Chigi c’è una certa tranquillità sul fatto che i “costruttori” che in queste ore si stanno raccogliendo intorno a due cardini – da un lato il neonato gruppo Maie-Italia23 e dall’altro i centristi dell’Udc, al momento ancorati al centrodestra – alla fine possano garantire la sopravvivenza dell’esecutivo. Se non proprio con 161 voti, con quanto basta per permettere a Conte di restare in sella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) A due giorni dall’appuntamento decisivo in Parlamento, quando il premier Giuseppesi presenterà in Aula per spiegare prima ai deputati e poi ai senatori quali sono le sue priorità per l’Italia, chiedendo a chi ci sta di supportarlo fino a fine legislatura, l’esito delladiaperta da Matteo Renzi è ancora un grande punto interrogativo. Secondo i retroscena di molti quotidiani, dal Corriere al Messaggero, a Palazzo Chigi c’è una certa tranquillità sul fatto che i “costruttori” che in queste ore si stanno raccogliendo intorno a due cardini – da un lato il neonato gruppo Maie-Italia23 e dall’altro i centristi dell’Udc, al momento ancorati al centrodestra – alla fine possano garantire la sopravvivenza dell’esecutivo. Se non proprio con 161 voti, con quanto basta per permettere adi restare in sella ...

lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - Adnkronos : #crisigoverno, boom di chiamate a Palazzo Chigi per sostegno a Conte - Wally_84 : RT @SkyTG24: Crisi governo, Calenda: “Mastella mi ha offerto sostegno Pd a Roma se appoggio Conte” - PalazzoAntonio : Per me una soluzione della crisi potrebbe essere un nuovo Governo stessa maggioranza senza Conte e Casalino, che so… -