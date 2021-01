Crisi di governo, non a caso il M5s aprì a un Pd solo se “de-renzizzato”. Ora abbiamo una grande opportunità (Di sabato 16 gennaio 2021) Non è un caso se, già subito dopo le elezioni, il MoVimento 5 Stelle, in quanto primo partito di maggioranza relativa dell’allora costituendo esecutivo, nel portare avanti le consultazioni per individuare un possibile alleato di governo, chiarì subito una cosa: possibile un governo con il Pd su un’agenda politica di temi specifici, a patto che si tratti di un “Pd de-renzizzato”. Venivamo infatti dalla precedente legislatura in cui avevamo avuto modo di conoscere, da opposizione, l’operato di Renzi come presidente del Consiglio, e non ci era piaciuto quello che avevamo dovuto combattere e denunciare. Innanzitutto nel merito, dal “Salva-Banche”, che metteva al riparo gli interessi dei banchieri e all’angolo le istanze dei risparmiatori, fino allo “Sblocca Italia”, che destinava i nostri territori ad una nuova ondata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Non è unse, già subito dopo le elezioni, il MoVimento 5 Stelle, in quanto primo partito di maggioranza relativa dell’allora costituendo esecutivo, nel portare avanti le consultazioni per individuare un possibile alleato di, chiarì subito una cosa: possibile uncon il Pd su un’agenda politica di temi specifici, a patto che si tratti di un “Pd de-”. Venivamo infatti dalla precedente legislatura in cui avevamo avuto modo di conoscere, da opposizione, l’operato di Renzi come presidente del Consiglio, e non ci era piaciuto quello che avevamo dovuto combattere e denunciare. Innanzitutto nel merito, dal “Salva-Banche”, che metteva al riparo gli interessi dei banchieri e all’angolo le istanze dei risparmiatori, fino allo “Sblocca Italia”, che destinava i nostri territori ad una nuova ondata di ...

