Crisi di governo, De Luca: "Renzi? Lo valuto come lo valutate voi" (VIDEO) (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto "come finirà la Crisi di governo? Credo che alla fine si metterà in si metterà in piedi una maggioranza, però". Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto stamani all'inaugurazione del cantiere del Policlinico Universitario di Caserta, ripartito dopo tre anni di stop, ha risposto ad una domanda dei cronisti sulla Crisi in atto a Roma. Subito dopo aver risposto, De Luca ha alzato gli occhi al cielo, come a dire che nessuno può sapere come andrà. "Ci siamo capiti" ha aggiunto. "come valuto la mossa di Renzi? come la valutare voi" ha poi risposto De Luca, suscitando l'ilarità dei ...

