Crisi di governo, cosa succede dopo il "no" dell'Udc: Conte si dimette? "Panico" tra i 5 Stelle (Di sabato 16 gennaio 2021) Crisi di governo. E alla fine i responsabili, o meglio, la parte determinante di questi ha fatto un passo indietro. L'Udc non sosterrà Giuseppe Conte con i suoi voti al Senato. Vogliono forse posti nell'esecutivo per garantire l'appoggio al premier, ora sempre più traballante? Non pare proprio, almeno non leggendo la nota diffusa oggi dal partito di Lorenzo Cesa. cosa succede quindi adesso? Le comunicazioni di Conte sono già calendarizzate per lunedì alla Camera e quindi al Senato. Ma non è escluso che, se la situazione non dovesse chiarirsi nelle prossime 24 ore, Conte possa rimettere il mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella.

luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - TgLa7 : ??Governo: #VitoDeFilippo (Iv): sbagliata scelta di aprire la crisi, io voto la fiducia a @GiuseppeConteIT #crisidigoverno - PaoloCaminiti1 : RT @ArturoP66023286: Crisi di Governo, Tajani: “Quattro o cinque senatori 5Stelle potrebbero passare nel centro destra” - smilypapiking : RT @ERivetta: IRenzi: 'Conte non ha i voti, l'errore più grande non sfiduciare Bonafede' -