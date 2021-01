Covid, Zona rossa e arancione, le regole: ecco cosa cambia da domani (Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nuove regole, misure e divieti più stringenti da domani per Lombardia in Zona rossa, insieme alla Sicilia e alla provincia autonoma di Bolzano. Zona arancione con restrizioni, invece, per il Lazio e altre 11 regioni: si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta, Veneto, Calabria e Emilia Romagna. In Zona gialla, con misure meno restrittive, restano Basilicata, Campania, Molise, la provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana. Questo quanto deciso dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza in vigore da domani. Il provvedimento è arrivato dopo l’analisi dei dati contenuti nel monitoraggio Iss-ministero della Salute. L’indice Rt aumenta e sale a 1.09, aumenta il ... Leggi su improntaunika (Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nuove, misure e divieti più stringenti daper Lombardia in, insieme alla Sicilia e alla provincia autonoma di Bolzano.con restrizioni, invece, per il Lazio e altre 11 regioni: si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta, Veneto, Calabria e Emilia Romagna. Ingialla, con misure meno restrittive, restano Basilicata, Campania, Molise, la provincia autonoma di Trento, Sardegna e Toscana. Questo quanto deciso dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza in vigore da. Il provvedimento è arrivato dopo l’analisi dei dati contenuti nel monitoraggio Iss-ministero della Salute. L’indice Rt aumenta e sale a 1.09, aumenta il ...

