Covid Vaccino, 23 morti in Norvegia: ecco cosa sta succedendo (Di sabato 16 gennaio 2021) Alfie Borromeo In Norvegia almeno 23 persone sono morte in seguito alla vaccinazione contro il Covid, in particolare con il siero Pfizer-BioNTech. A riferirlo è una nota dell’agenzia del farmaco locale, precisando che “reazioni comuni ai vaccini con mRNA, come febbre e nausea, potrebbero aver contribuito ad un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani“. Nella nota si legge che i trial sul Vaccino non includevano “pazienti con malattie acute o instabili” e pochi over 85. Sigurd Hortemo, medico capo dell’Agenzia norvegese, ha spiegato: “In Norvegia al momento stiamo vaccinando gli anziani e le persone nelle case di riposo con malattie gravi pregresse, pertanto è prevedibile che avvengano decessi vicini alla data della vaccinazione” e “in Norvegia in media 400 persone muoiono ogni settimana ... Leggi su improntaunika (Di sabato 16 gennaio 2021) Alfie Borromeo Inalmeno 23 persone sono morte in seguito alla vaccinazione contro il, in particolare con il siero Pfizer-BioNTech. A riferirlo è una nota dell’agenzia del farmaco locale, precisando che “reazioni comuni ai vaccini con mRNA, come febbre e nausea, potrebbero aver contribuito ad un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani“. Nella nota si legge che i trial sulnon includevano “pazienti con malattie acute o instabili” e pochi over 85. Sigurd Hortemo, medico capo dell’Agenzia norvegese, ha spiegato: “Inal momento stiamo vaccinando gli anziani e le persone nelle case di riposo con malattie gravi pregresse, pertanto è prevedibile che avvengano decessi vicini alla data della vaccinazione” e “inin media 400 persone muoiono ogni settimana ...

SkyTG24 : Covid Israele, dopo due settimane di vaccino calo dei positivi del 33% - Palazzo_Chigi : Oggi l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. La campagna, iniziata il 27 d… - SkyTG24 : Nella lotta al coronavirus, #Israele vanta al momento un primato, ovvero quello del primo Paese al mondo per numero… - CuccioloHD : RT @pbecchi: Dopo tre giorni la notizia viene resa pubblica anche in Italia. Di vaccino Pfizer si muore. La Norvegia registra 23 morti 'le… - duxfightdemon : Madre Vs Figlio. ??Dovete fare il vaccino, lo ha fatto l'amica di tua sorella, noi al più presto. ? Fate il cazzo ch… -