Covid: ultimi dati in Italia e nel Mondo (Di sabato 16 gennaio 2021) La Johns Hopkins University pubblica gli ultimi dati sui casi di contagio da Covid. Nel Mondo in totale sono 93.630.022 i casi, ad essere maggiormente colpiti sono gli Stati Uniti con 23.478.669 casi segue l'India con 10.527.683 e il Brasile con 8.324.294. Arizona La zona più colpita è l'Arizona che ha il maggior numero di diffusione del coronavirus e gli ospedali a causa del sovraffollamento non hanno più spazio per i ricoverati. La conferma arriva dai funzionari sanitari. La scorsa settimana si è registrato un record di 11.324 casi in un solo giorno e il paese registra il più alto tasso di infezione con una media del 16% di positività ai tamponi oltre al numero di maggiori ricoverati. Brasile Il paese sudamericano ha registrato 66.047 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e i decessi girano attorno ai 1.038.

