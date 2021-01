Covid, spesa solidale a Napoli Est: “Così aiutiamo le famiglie della periferia” (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’emergenza Covid non ferma la solidarietà nella periferia orientale di Napoli. Dove con la pandemia la situazione delle famiglie meno abbienti del territorio, già fragile da prima del coronavirus, non ha fatto altro che peggiorare. E Così a correre in aiuto alle classi sociali più a rischio sono stati i ragazzi dell’Associazione Culturale Renato Caccioppoli. Una realtà che da anni svolge azioni di volontariato nel quartiere Ponticelli. Nelle ultime settimane, visti anche i nuovi disagi creati dalla pandemia, gli associati hanno Così messo a punto una lodevole “spesa solidale” per aiutare gli abitanti più bisognosi di Napoli Est. “Non risolviamo il problema della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’emergenzanon ferma la solidarietà nellaorientale di. Dove con la pandemia la situazione dellemeno abbienti del territorio, già fragile da prima del coronavirus, non ha fatto altro che peggiorare. Ea correre in aiuto alle classi sociali più a rischio sono stati i ragazzi dell’Associazione Culturale Renato Caccioppoli. Una realtà che da anni svolge azioni di volontariato nel quartiere Ponticelli. Nelle ultime settimane, visti anche i nuovi disagi creati dalla pandemia, gli associati hannomesso a punto una lodevole “” per aiutare gli abitanti più bisognosi diEst. “Non risolviamo il problema...

