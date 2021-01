Covid, partono le vaccinazioni nelle Rsa di Napoli ma c’è chi rifiuta il trattamento (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella mattinata di oggi l’Asl Napoli 1 Centro ha provveduto a somministrare la prima dose di vaccino Pfizer a 99 anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistite aziendali. Vaccinati gli utenti di quattro Rsa dell’Asl napoletana: via Padula 1 (Posillipo), via Modugno (Scampia), va Comunale del Principe (Frullone) e via Longo (Secondigliano).Sono invece 10 gli anziani che direttamente o per il tramite dei loro tutori hanno scelto di non vaccinarsi. “Le immunizzazioni consentiranno ai nostri utenti di tornare ad abbracciare presto i propri cari”, spiega il direttore generale Ciro Verdoliva, che ha visitato stamattina le strutture. “Voglio ringraziare – ha aggiunto – tutto il personale che si prende cura dei nostri anziani e che lo fa non solo con enorme professionalità, ma anche con amore. Mi ha colpito molto il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata di oggi l’Asl1 Centro ha provveduto a somministrare la prima dose di vaccino Pfizer a 99 anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistite aziendali. Vaccinati gli utenti di quattro Rsa dell’Asl napoletana: via Padula 1 (Posillipo), via Modugno (Scampia), va Comunale del Principe (Frullone) e via Longo (Secondigliano).Sono invece 10 gli anziani che direttamente o per il tramite dei loro tutori hanno scelto di non vaccinarsi. “Le immunizzazioni consentiranno ai nostri utenti di tornare ad abbracciare presto i propri cari”, spiega il direttore generale Ciro Verdoliva, che ha visitato stamattina le strutture. “Voglio ringraziare – ha aggiunto – tutto il personale che si prende cura dei nostri anziani e che lo fa non solo con enorme professionalità, ma anche con amore. Mi ha colpito molto il ...

Altri 23 erano su un charter partito da Abu Dhabi per Melbourne ... che ad agosto saltò lo US Open in quanto positivo ai test anti-Covid. Sui rispettivi profili Instagram hanno confermato ...

E' Filomena, 92 anni, la prima vaccinata del Bon Bozzolla

Partita la campagna anti Covid all'istituto di Farra di Soligo. Prima dose per duecento tra infermieri e ospiti. Il presidente: inizia l'uscita dall'incubo ...

