Covid, oggi 475 decessi. Tasso di positività sale al 6,2% (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 16.310 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 260.704 tamponi effettuati (tasso positivita’ 6.2%), di cui 214.333 processati con test antigenico rapido che hanno registrato 1.821 nuovi casi (0,84%). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi erano stati 16.146 con 273.506 tamponi effettuati (5,9%), di cui 116.859 processati con test antigenico rapido (0,81%). Leggi su dire (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 16.310 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 260.704 tamponi effettuati (tasso positivita’ 6.2%), di cui 214.333 processati con test antigenico rapido che hanno registrato 1.821 nuovi casi (0,84%). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi erano stati 16.146 con 273.506 tamponi effettuati (5,9%), di cui 116.859 processati con test antigenico rapido (0,81%).

Nel resoconto si parla anche del numero dei tamponi rapidi eseguiti, che sono 214.333 degli oltre 260.704 citati ...

Nelle ultime 24 ore sono stati 475 i decessi per un totale di 81.800 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.368.733 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 557.717 (-351 ...

