Covid, Norvegia: "23 morti tra persone anziane e fragili forse legate alla vaccinazione" (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gennaio 2021 - L'agenzia del farmaco della Norvegia ha registrato 23 morti, tra persone anziane e fragili , "associate alla vaccinazione anti-Covid" di Pfizer-BioNtech . Lo si legge in una ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gennaio 2021 - L'agenzia del farmaco dellaha registrato 23, tra, "associateanti-" di Pfizer-BioNtech . Lo si legge in una ...

