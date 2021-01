Covid, Mike Pompeo rivela: “Ricercatori di Wuhan ammalati a fine 2019. L’Oms indaghi” (Di sabato 16 gennaio 2021) Washington, 16 gen . Il segretario di Stato Mike Pompeo ha chiesto all’Organizzazione mondiale della sanità di indagare a fondo sulla possibilità che il virus del Covid 19 sia sfuggito accidentalmente da un laboratorio a Wuhan, rivelando nuovi report dei servizi di intelligence statunitensi che, secondo lui, sollevano domande preoccupanti. Pompeo: “Pechino nasconde informazioni su Covid” Pompeo ha fatto un appello pubblico venerdì sera, il giorno dopo che un gruppo di Ricercatori delL’Oms è atterrato a Wuhan, dove, sotto la stretta supervisione cinese, non stanno indagando sul laboratorio. “Pechino continua oggi a nascondere le informazioni vitali di cui gli scienziati hanno bisogno per proteggere il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 gennaio 2021) Washington, 16 gen . Il segretario di Statoha chiesto all’Organizzazione mondiale della sanità di indagare a fondo sulla possibilità che il virus del19 sia sfuggito accidentalmente da un laboratorio ando nuovi report dei servizi di intelligence statunitensi che, secondo lui, sollevano domande preoccupanti.: “Pechino nasconde informazioni suha fatto un appello pubblico venerdì sera, il giorno dopo che un gruppo didelè atterrato a, dove, sotto la stretta supervisione cinese, non stanno indagando sul laboratorio. “Pechino continua oggi a nascondere le informazioni vitali di cui gli scienziati hanno bisogno per proteggere il ...

