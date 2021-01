Covid, lutto per l’attore Salvatore Esposito: “Ci ha lasciato una persona buona” (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – lutto nella famiglia dell’attore Salvatore Esposito. Il Covid ha portato via il padre del cognato del celebre protagonista della serie Gomorra. A dare la notizia della dipartita è stato lo stesso Esposito, tramite uno struggente post sui social ha voluto così ricordare lo scomparso Pietro Montagna. “Questo Covid maledetto – scrive l’attore – ci sta portando via tante cose, ma soprattutto tanti cari. Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno ed supporto a chi sta soffrendo ed il fatto che spesso non si riesca a dare l’ultimo saluto a chi amiamo credo sia il dolore più grande. Ieri ci ha lasciati una persona buona, un grande padre ed un lavoratore instancabile, Pietro Montagna, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –nella famiglia del. Ilha portato via il padre del cognato del celebre protagonista della serie Gomorra. A dare la notizia della dipartita è stato lo stesso, tramite uno struggente post sui social ha voluto così ricordare lo scomparso Pietro Montagna. “Questomaledetto – scrive– ci sta portando via tante cose, ma soprattutto tanti cari. Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno ed supporto a chi sta soffrendo ed il fatto che spesso non si riesca a dare l’ultimo saluto a chi amiamo credo sia il dolore più grande. Ieri ci ha lasciati una, un grande padre ed un lavoratore instancabile, Pietro Montagna, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lutto Grave lutto per Salvatore Esposito: “Il Covid se l'è portato via” NapoliToday Il Palermo a Francavilla cerca continuità, Boscaglia punta su Palazzi e Rauti

Il Palermo si scopre Rauti-dipendente. Se prima era soltanto una sensazione, adesso non può che essere una certezza: Boscaglia non può fare a meno dell’esplosività e dell'imprevedibilità della giovane ...

Contrae il coronavirus da un paziente: muore sindaco-medico

San Nicandro Garganico (Foggia) muore per Covid il sindaco e medico. Il paese, nella provincia pugliese più colpita dall’epidemia nella regione, è sconvolto ...

