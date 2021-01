Covid Lombardia, 16.552 vaccinazioni In totale 165.523: oltre il 70% delle dosi (Di sabato 16 gennaio 2021) I dati di venerdì 15 gennaio nel report della Regione Lombardia. A livello nazionale superato il milione di somministrazioni. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 gennaio 2021) I dati di venerdì 15 gennaio nel report della Regione. A livello nazionale superato il milione di somministrazioni.

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : == ?? #LOMBARDIA #ZONAROSSA: I DATI REALI DI INCIDENZA POSITIVI IGNORATI DAL GOVERNO. LA REGIONE VERSO IL RICORSO ==… - Agenzia_Ansa : #Covid, 718 i detenuti positivi, impennata nelle carceri a Milano. In una settimana i casi sono cresciuti di oltre… - alefederferrari : Capirai che se ne fa, il furbetto di #Voghera, del 'provvedimento disciplinare' - Covid in Lombardia, vaccina la mo… - antonioiuzzolin : Covid, allarme per i contagi nelle carceri. Impennata a Milano - Lombardia - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Covid in Lombardia, il virus nelle province: Mantova la più colpita, Bergamo sotto la media Corriere della Sera Marche, si torna in zona arancione: ecco cosa cambia

Le disposizioni del nuovo Dpcm valido fino al 5 marzo Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. La nuova stretta entrerà in vigore nelle pr ...

Coronavirus: Bonometti, 'regole chiare per Lombardia per non compromettere ripresa'

Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Marco Bonometti, sull'ingresso in zona rossa della Lombardia da domani. "E’ più che necessario che vengano applicati tutti gli indicatori ...

