Covid, la "variante brasiliana" fa paura: in Amazzonia ospedali al collasso (Di sabato 16 gennaio 2021) La pandemia da Coronavirus supera la soglia dei due milioni di morti nel mondo e continua ad accelerare nel mondo, avviandosi verso i 94 milioni di casi a livello globale: questa settimana i nuovi contagi sono cresciuti del 10% rispetto ai sette giorni precedenti. Uno dei Paesi che in questo momento preoccupa di più è il Brasile: con oltre 1100 decessi e quasi 68 mila contagi in un solo giorno, è travolto dalla pandemia. Gli ospedali senza ossigeno sono al collasso e medici e infermieri non sanno più come soccorrere i malati. In alcune zone, come Manaus capitale dell'Amazzonia, la sanità è allo stremo. Venerdì sono arrivati rifornimenti in extremis con gli aerei militari, che hanno poi evacuato diversi pazienti e neonati prematuri verso ospedali in altri stati del Paese. La città di frontiera, che ha un solo ...

