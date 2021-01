Covid: la Turchia ha vaccinato 650.000 persone in due giorni (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA, 16 GEN - Da quando ha iniziato la sua campagna vaccinale giovedì, la Turchia in due giorni ha già somministrato oltre 650.000 dosi del vaccino di produzione cinese Sinovac Biotech: lo afferma il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA, 16 GEN - Da quando ha iniziato la sua campagna vaccinale giovedì, lain dueha già somministrato oltre 650.000 dosi del vaccino di produzione cinese Sinovac Biotech: lo afferma il ...

