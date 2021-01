Covid, in vigore il nuovo Dpcm ma è allarme vaccini: Pfizer taglia la fornitura del 29%. Crisi: trattative all’ultimo voto per salvare il Governo (Di sabato 16 gennaio 2021) In attesa della nuova ripartizione dell’Italia per aree di rischio Covid, il 17 gennaio, entra in vigore oggi sabato 16 gennaio il nuovo Dpcm. Misure restrittive fino agli inizi di marzo per tentare di arginare l’epidemia che rischia di andare fuori controllo. Brutte notizie sul fronte vaccini: Pfizer consegnerà all’Italia circa il 29% in meno delle dosi previste per una settimana. E si apre un weekend di trattative no stop fra Montecitorio e Palazzo Madama: martedì in Senato l’appuntamento decisivo per le sorti del Governo Conte che potrebbe non ottenere la fiducia. Regole e restrizioni Misure restrittive per due mesi, zona gialla “rafforzata” – vietati gli spostamenti fra regioni anche se gialle – coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sono alcune ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 gennaio 2021) In attesa della nuova ripartizione dell’Italia per aree di rischio, il 17 gennaio, entra inoggi sabato 16 gennaio il. Misure restrittive fino agli inizi di marzo per tentare di arginare l’epidemia che rischia di andare fuori controllo. Brutte notizie sul fronteconsegnerà all’Italia circa il 29% in meno delle dosi previste per una settimana. E si apre un weekend dino stop fra Montecitorio e Palazzo Madama: martedì in Senato l’appuntamento decisivo per le sorti delConte che potrebbe non ottenere la fiducia. Regole e restrizioni Misure restrittive per due mesi, zona gialla “rafforzata” – vietati gli spostamenti fra regioni anche se gialle – coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sono alcune ...

rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - BR_Sprecher : #DecisioneCF #CoronaInfoCH Il Consiglio federale decide ulteriori provvedimenti contro il COVID-19; entreranno in v… - VelvetMagIta : Covid, in vigore il #nuovodpcm ma è allarme vaccini: Pfizer taglia la fornitura del 29%. #crisidigoverno: trattativ… - LondonOneRadio : RT @ItalyinUK: ?? ?? Aggiornamento sugli adempimenti richiesti dal governo ???? ai #viaggiatori in arrivo nel #RegnoUnito. Leggi sotto i 3 pun… - news_ravenna : Covid 19, le principali misure in vigore da sabato 16 gennaio a venerdì 5 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vigore Coronavirus: nuove disposizioni governative in vigore dal 16 gennaio Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Covid, Sicilia zona rossa per due settimane. Le regole da rispettare

Ho scritto le regole che ognuno di noi dovrà rispettare. La Sicilia è in zona rossa. Sono due le ordinanze in vigore dalla mezzanotte di domani 16 gennaio, e fino al prossimo 31 gennaio (compreso).

Dichiarazioni fiscali 2021, pronti i modelli definitivi 730, CU, IVA e 770

Dichiarazioni fiscali 2021, dall’Agenzia delle Entrate arrivano i modelli definiti del 730, della certificazione unica CU, dichiarazione IVA e (...) ...

Ho scritto le regole che ognuno di noi dovrà rispettare. La Sicilia è in zona rossa. Sono due le ordinanze in vigore dalla mezzanotte di domani 16 gennaio, e fino al prossimo 31 gennaio (compreso).Dichiarazioni fiscali 2021, dall’Agenzia delle Entrate arrivano i modelli definiti del 730, della certificazione unica CU, dichiarazione IVA e (...) ...