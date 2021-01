Covid, in Lombardia e Sicilia il maggior numero di casi nelle 24 ore (Di sabato 16 gennaio 2021) Le regioni con il maggior numero di tamponi giornalieri positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sono: Lombardia 2.134, Sicilia 1.954, Veneto 1.929, Emilia Romagna 1.674, Lazio 1.282, Campania 1.132. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Le regioni con ildi tamponi giornalieri positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sono:2.134,1.954, Veneto 1.929, Emilia Romagna 1.674, Lazio 1.282, Campania 1.132. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

