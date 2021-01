Covid, in Abruzzo effettuate 18.161 vaccinazioni pari al 70,4% delle dosi ricevute (Di sabato 16 gennaio 2021) L'Aquila - Salgono a 18.161, in Abruzzo, le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate. Mentre i numeri sono ancora in corso di aggiornamento, nel tardo pomeriggio il dato è pari al 70,4% delle 25.810 dosi complessivamente consegnate da Pfizer alle quattro Asl. La percentuale colloca l'Abruzzo al sesto posto della classifica nazionale. Del totale delle vaccinazioni eseguite, 11.599 hanno riguardato donne e 6.562 uomini. La maggior parte delle dosi è stata somministrata a persone appartenenti alla fascia di età 50-59 anni (5.070). Poi ci sono la fascia 40-49 anni (4.276), quella 60-69 anni (3.383), quella 30-39 anni (3.286) e quella 20-29 anni (1.685). Seguono, con numeri inferiori, la fascia ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 16 gennaio 2021) L'Aquila - Salgono a 18.161, in, ledi vaccino contro il-19 somministrate. Mentre i numeri sono ancora in corso di aggiornamento, nel tardo pomeriggio il dato èal 70,4%25.810complessivamente consegnate da Pfizer alle quattro Asl. La percentuale colloca l'al sesto posto della classifica nazionale. Del totaleeseguite, 11.599 hanno riguardato donne e 6.562 uomini. La maggior parteè stata somministrata a persone appartenenti alla fascia di età 50-59 anni (5.070). Poi ci sono la fascia 40-49 anni (4.276), quella 60-69 anni (3.383), quella 30-39 anni (3.286) e quella 20-29 anni (1.685). Seguono, con numeri inferiori, la fascia ...

fanpage : È il secondo caso del genere che si verifica in Abruzzo - Il_Centro : #Abruzzo #10gennaio #domenica #coronavirus #covid #pandemia #IlVolo #PositivoGianlucaGinoble #Montepagano #Roseto… - ManciFlorindo : RT @Il_Centro: #Abruzzo #16gennaio #sabato #coronavirusitalia #Pescara #Covid , focolai in diversi reparti ospedalieri - Il_Centro : #Abruzzo #16gennaio #sabato #coronavirusitalia #Pescara #Covid , focolai in diversi reparti ospedalieri… - supercicciolo : RT @AnsaAbruzzo: Covid: focolai in ospedale Pescara, casi in diversi reparti -