Covid, il ministro Speranza firma l'ordinanza per lo stop ai voli per il Brasile: "Studiare approfonditamente la nuova variante"

"Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale che i nostri scienziati possano Studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza". Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Un'infermiera brasiliana si è reinfettata con il virus Sars-Cov-2, con la nuova variante del Sud America, sollevando il timore che questa mutazione ostacoli l'immunità.

