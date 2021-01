Covid, il bollettino di oggi: 16.310 nuovi casi e 475 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 16 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 16.310 i nuovi casi di positività al coronavirus e 475 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 260.704; il rapporto positivi tamponi è al 6,2%. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.520, due in meno rispetto a ieri. (segue dopo la foto) Nel Lazio 1.282 nuovi casi e 36 morti, aumentano i ricoveri ordinari oggi, su oltre 12mila tamponi nel Lazio (+498) e oltre 17mila antigenici, per un totale di quasi 30mila test, si registrano 1.282 casi positivi (-112), 36 decessi e +1.625 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive e sono stabili ... Leggi su urbanpost (Di sabato 16 gennaio 2021)16 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 16.310 idi positività al coronavirus e 475 inelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 260.704; il rapporto positivi tamponi è al 6,2%. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.520, due in meno rispetto a ieri. (segue dopo la foto) Nel Lazio 1.282e 36, aumentano i ricoveri ordinari, su oltre 12mila tamponi nel Lazio (+498) e oltre 17mila antigenici, per un totale di quasi 30mila test, si registrano 1.282positivi (-112), 36 decessi e +1.625 i guariti. Diminuiscono ie le terapie intensive e sono stabili ...

