Covid, Gianfranco Vissani si schiera con la categoria: "Stanno morendo"

Lo chef Gianfranco Vissani ha dichiarato di appoggiare la protesta #ioapro. I ristoratori non ce la fanno più, "i ristori non sono sufficienti" In questi giorni si sta parlando molto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gianfranco Gianfranco Vissani torna all’attacco contro le misure anti-Covid: “I ristoratori stanno morendo… Il Fatto Quotidiano Fontana: «Comprendo le ragioni di Gori, convinca lui il governo a cambiare»

«Comprendo bene le ragioni del sindaco Gori che, evidenziando come la provincia di Bergamo con 61 positivi al Covid ogni 100 mila abitanti - quindi al di sotto della media regionale - chiede una derog ...

Lombardia, amaro annuncio di Fontana. "Punizione non meritata"

La Lombardia sta per diventare in zona rossa. L’anticipazione arriva dal presidente della Regione Attilio Fontana, a margine di un evento a Concorezzo, in ...

«Comprendo bene le ragioni del sindaco Gori che, evidenziando come la provincia di Bergamo con 61 positivi al Covid ogni 100 mila abitanti - quindi al di sotto della media regionale - chiede una derog ...

La Lombardia sta per diventare in zona rossa. L'anticipazione arriva dal presidente della Regione Attilio Fontana, a margine di un evento a Concorezzo, in ...