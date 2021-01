Covid, Emiliano (Puglia): “La scuola non è un luogo sicuro. Ringrazio i docenti per il lavoro straordinario che stanno facendo” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Governatore della Puglia Emiliano ringrazia gli insegnanti che si stanno dividendo fra didattica a distanza e didattica in presenza, sottolineando come la scuola non sia un luogo sicuro, al pari di altri luoghi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Governatore dellaringrazia gli insegnanti che sidividendo fra didattica a distanza e didattica in presenza, sottolineando come lanon sia un, al pari di altri luoghi. L'articolo .

“Voglio ringraziare il personale della scuola che ci sta dando una mano enorme nel tenere bassa la curva dei contagi. La scuola non è un posto sicuro, ...

Emiliano si reca a San Nicandro Garganico: “Notizia morte Ciavarella mi addolora tantissimo”. Il medico e sindaco ricordato anche da Salatto

“La notizia della morte per Covid del Sindaco di San Nicandro Garganico Costantino Ciavarella mi addolora tantissimo. Ci lascia un medico, un sindaco, una persona buona, generosa che si è dedicata ai ...

