Covid, da oggi il nuovo Dpcm: ecco cosa si può fare (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Leggi su dire (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

matteosalvinimi : #Salvini: Oggi in Olanda, con una situazione sanitaria simile alla nostra, è caduto il governo. Si voterà il 17 mar… - Corriere : Dimenticate il cravattaro classico. Al tempo del Covid, l'usura si muove in modi diversi. E le mafie, oggi, stann… - Palazzo_Chigi : Oggi l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. La campagna, iniziata il 27 d… - BugnaAntonio : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Oggi in Olanda, con una situazione sanitaria simile alla nostra, è caduto il governo. Si voterà il 17 marzo.… - MaxRibaudo : RT @AlRobecchi: La sindaca leghista che si comprava le mazzancolle coi soldi degli aiuti-covid, che divideva i pacchi in buoni (per gli ami… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, Toscana osservata speciale. Attesa per i dati di oggi / LIVE LA NAZIONE Bolton, una nuova missione sociale per le imprese (ed entro il 2024 il 100% del tonno Rio Mare da filiera sostenibile)

Filiere certificate, diritti dei lavoratori, packaging circolari: la multinazionale del food (Rio Mare), dei cosmetici Collistar e delle linee per la casa, di cui è proprietaria la famiglia Nissim, co ...

Covid: India, vaccinazioni al via, oggi 300mila dosi

ROMA, 16 GEN - E' partita oggi in India l'attesa maxi-campagna di vaccinazioni contro il coronavirus, che prevede entro stasera la somministrazione di 300mila dosi in oltre 3mila centri allestiti su t ...

Filiere certificate, diritti dei lavoratori, packaging circolari: la multinazionale del food (Rio Mare), dei cosmetici Collistar e delle linee per la casa, di cui è proprietaria la famiglia Nissim, co ...ROMA, 16 GEN - E' partita oggi in India l'attesa maxi-campagna di vaccinazioni contro il coronavirus, che prevede entro stasera la somministrazione di 300mila dosi in oltre 3mila centri allestiti su t ...