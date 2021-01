Covid, buone condizioni per il cardinale Sepe: ancora asintomatico (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono buone le condizioni di salute del cardinale Crescenzio Sepe, che continua a osservare un periodo di isolamento, come prescritto, dopo essere risultato positivo al tampone anti Covid. Come gia’ nei giorni scorsi, informa una nota dell’Arcidiocesi di Napoli, “l’Arcivescovo non avverte sintomi acuti propri del contagio e questo gli consente di celebrare nella cappella privata e di lavorare in vista della celebrazione del 24 gennaio e di quella del 2 febbraio, quando fara’ il suo ingresso in Diocesi il nuovo Arcivescovo S.E. Mons. Domenico Battaglia”. Intanto, continuano a pervenire numerosi messaggi di vicinanza e auguri al cardinale Sepe, il quale, “nella impossibilita’ di farlo personalmente, ringrazia i sacerdoti, religiosi, cittadini, fedeli e esponenti delle ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Sonoledi salute delCrescenzio, che continua a osservare un periodo di isolamento, come prescritto, dopo essere risultato positivo al tampone anti. Come gia’ nei giorni scorsi, informa una nota dell’Arcidiocesi di Napoli, “l’Arcivescovo non avverte sintomi acuti propri del contagio e questo gli consente di celebrare nella cappella privata e di lavorare in vista della celebrazione del 24 gennaio e di quella del 2 febbraio, quando fara’ il suo ingresso in Diocesi il nuovo Arcivescovo S.E. Mons. Domenico Battaglia”. Intanto, continuano a pervenire numerosi messaggi di vicinanza e auguri al, il quale, “nella impossibilita’ di farlo personalmente, ringrazia i sacerdoti, religiosi, cittadini, fedeli e esponenti delle ...

