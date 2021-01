Covid, aggiornamento Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.105 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 30 persone: – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino, – 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Frigento; – 4, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 2, residenti nel comune di Montella; – 4, residenti nel comune di Montemarano; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di Serino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.105 tamponi effettuati sono risultate positive al30 persone: – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino, – 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino, – 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Frigento; – 4, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 2, residenti nel comune di Montella; – 4, residenti nel comune di Montemarano; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 1, residente nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di Serino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CAMPANIA – E’ stato diffuso poco fa il consueto aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Campania. Questi i numeri di oggi: Positivi del giorno: 1.132 (di cui 1 caso identificato da test antigenico ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 gennaio: 16.310 nuovi casi e 475 morti

I cittadini vaccinati sono oltre 1 milione, per la precisione 1.059.294 secondo i dati del 16 gennaio forniti alle ore 10.45, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in continuo aggiornamento ...

