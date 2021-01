Covid | 800 dosi di vaccino Moderna da buttare | guasto al frigorifero

(Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ottocentodeldaperché conservate in una cella frigorifere guasta. È successo, come riportato dal Corriere della Sera, all’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, dove le fiale, tra le ultime arrivate in Italia per la campagna vaccinale, sono state dichiarate inutilizzabili per essere rimaste nella notte tra giovedì e venerdì a temperature più alte di quanto previsto. Ad aver provocato l’errore è stata avanzata come prima ipotesi il mancato intervento umano, che potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo l’avaria al congelatore. I dirigenti della struttura sanitaria hanno avviato un’indagine interna per chiarire le cause della vicenda. Il direttore di Ausl Romagna Tiziano Carradori ha promesso elevate sanzioni qualora siano accertate ...

patriziaprestip : Intanto, in piena crisi sanitaria e politica, in Italia sono già state vaccinate 800.730 persone contro il Covid.… - RoxdcIT : Vaccino, guasto a un congelatore: perse 800 dosi del siero Moderna - forli24ore : Guasto al congelatore dell’Ospedale di Forlì, perse 800 dosi di vaccino anti Covid - planetpaul65 : Vaccino, guasto al congelatore a Forlì: perse 800 dosi del siero Moderna - leggoit : Vaccino, guasto a un congelatore: perse 800 dosi del siero Moderna -

