Covid-19, stesso scenario in 24 ore. Ma sale la preoccupazione sulla variante brasiliana. Stop a voli dal paese sudamericano (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 (+164 rispetto a ieri) i nuovi casi e 475 (-2) i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 16.186 (-2.793) guariti. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva,- 2, così come scende il numero delle persone ricoverate negli ospedali italiani,-67. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 260.704 (-12.802) tamponi. Il tasso di positività sale è 6,3% (-0,4%). Con 2.134 è anche oggi la Lombardia la regione con il maggior numero di nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Segue con 1.954 la Sicilia, il Veneto 1.929, l'Emilia Romagna 1.674, il Lazio 1.282, la Campania con 1.132, la Puglia 1.123, il Piemonte 1.056. In tutte le altre regioni si sono registrati meno di mille casi. La regione con il minor numero di nuovi casi, 20, è anche oggi la Valle ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 (+164 rispetto a ieri) i nuovi casi e 475 (-2) i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 16.186 (-2.793) guariti. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva,- 2, così come scende il numero delle persone ricoverate negli ospedali italiani,-67. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 260.704 (-12.802) tamponi. Il tasso di positivitàè 6,3% (-0,4%). Con 2.134 è anche oggi la Lombardia la regione con il maggior numero di nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Segue con 1.954 la Sicilia, il Veneto 1.929, l'Emilia Romagna 1.674, il Lazio 1.282, la Campania con 1.132, la Puglia 1.123, il Piemonte 1.056. In tutte le altre regioni si sono registrati meno di mille casi. La regione con il minor numero di nuovi casi, 20, è anche oggi la Valle ...

6000sardine : Convinti che fosse un gioco A cui avreste giocato poco Provate pure a credervi assolti Siete lo stesso coinvolti… - GranchiTatiana : RT @soulista: Se ho ben capito, il negazionismo/novax 2020/21 funziona così: - se sono anziani e muoiono per le complicazioni dovute al co… - StalinZio : RT @WCostituzione: @DarkLadyMouse Strano che non si faccia lo stesso discorso per i novantenni deceduti positivi al covid-sars-2, per i qua… - LEBBY4EVER : RT @soulista: Se ho ben capito, il negazionismo/novax 2020/21 funziona così: - se sono anziani e muoiono per le complicazioni dovute al co… - amorlupi : Nel @RegioneLazio il numero di ricoverati in terapia intensiva (286) è il più basso dal 1° Dicembre (stesso valore… -