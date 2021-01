Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 16 Gennaio 2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Ministero Della Salute ha reso noti, tramite il consueto bollettino, i dati dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 16 Gennaio Il Ministero Della Salute ha pubblicato i dati relativi al bollettino… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilha reso noti, tramite il consueto, i dati dell’epidemia da-19 aggiornati al 16Ilha pubblicato i dati relativi al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

SkyTG24 : Coronavirus, news. Zona rossa per Lombardia, Sicilia e Bolzano, il resto arancione. LIVE - SkyTG24 : Covid Lombardia, cinque religiosi morti in una settimana al Pime di Lecco. DIRETTA - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre ? Covid-19: il bollettino quotidiano non dà una fedele rappresentazione della rea… - ACeschia : RT @tiecolino: Questi sarebbero i presupposti per il #Lockdown3 Età media deceduti nella media ed il 3,4% senza altre patologie Maledetti… - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus in Italia -