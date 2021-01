Covid-19, due dimessi al “San Pio” ma sale il numero di ricoverati (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sale il numero di pazienti ricoverati al “San Pio” di Benevento. Stando al bollettino odierno emesso dall’azienda ospedaliera, sono 50 le persone ricoverate causa Covid-19 presso il nosocomio sannita rispetto alle 48 comunicate ieri. La buona notizia è rappresentata dalle due dimissioni che si sono avute nelle ultime 24 ore. Sono entrambe sannite le persone che hanno lasciato l’ospedale. Questo il quando completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildi paziential “San Pio” di Benevento. Stando al bollettino odierno emesso dall’azienda ospedaliera, sono 50 le persone ricoverate causa-19 presso il nosocomio sannita rispetto alle 48 comunicate ieri. La buona notizia è rappresentata dalle due dimissioni che si sono avute nelle ultime 24 ore. Sono entrambe sannite le persone che hanno lasciato l’ospedale. Questo il quando completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

