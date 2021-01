Covid-19, bollettino 16 gennaio: 16.310 contagi e 475 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) Covid-19, la Protezione Civile ha rilasciato il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia in Italia, regione per regione La Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato pochi minuti fa il bollettino sull’andamento dell’epidemia con i nuovi contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore. Nonostante alcuni miglioramenti e l’arrivo del vaccino, gli esperti spiegano che bisogna L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 gennaio 2021)-19, la Protezione Civile ha rilasciato il consuetogiornaliero sull’andamento dell’epidemia in Italia, regione per regione La Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato pochi minuti fa ilsull’andamento dell’epidemia con i nuovie guariti delle ultime 24 ore. Nonostante alcuni miglioramenti e l’arrivo del vaccino, gli esperti spiegano che bisogna L'articolo proviene da Inews.it.

