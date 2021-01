Covid, 16310 nuovi casi e 475 decessi (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 i tamponi (compresi i test antigenici, conteggiati da ieri) positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 475. Ieri si erano registrati 16.146 nuovi casi e 477 vittime. I tamponi effettuati, tra molecolari ed antigenici, sono 260.704. Il contagio regione per regione È di 231 nuovi positivi il bilancio della pandemia di coronavirus in Veneto di questa notte e non è stato registrato nessun decesso. Lo riporta il bollettino di questa mattina di Azienda Zero. I contagiati da marzo salgono quindi a 296.803 e le vittime a 7.932. Stabili i ricoveri ospedalieri in area non critica (2.317) mentre crescono lievemente quelli in Terapia intensiva (+4). Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.157 tamponi molecolari sono stati rilevati 663 nuovi contagi ai ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 i tamponi (compresi i test antigenici, conteggiati da ieri) positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 475. Ieri si erano registrati 16.146e 477 vittime. I tamponi effettuati, tra molecolari ed antigenici, sono 260.704. Il contagio regione per regione È di 231positivi il bilancio della pandemia di coronavirus in Veneto di questa notte e non è stato registrato nessun decesso. Lo riporta il bollettino di questa mattina di Azienda Zero. I contagiati da marzo salgono quindi a 296.803 e le vittime a 7.932. Stabili i ricoveri ospedalieri in area non critica (2.317) mentre crescono lievemente quelli in Terapia intensiva (+4). Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.157 tamponi molecolari sono stati rilevati 663contagi ai ...

