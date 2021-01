Costantino Ciavarella: morto di Coronavirus sindaco e medico del Gargano (Di sabato 16 gennaio 2021) Lutto nella politica pugliese, si è spento . (screenshot video)Un grave lutto legato al Coronavirus ha colpito il mondo politico del Gargano: il primo cittadino del comune di Sannicandro Garganico, Costantino Ciavarella, ha perso prematuramente la vita a causa di Covid-19. L’uomo era anche un medico e da quello che si apprende avrebbe contratto il virus proprio dal contatto con un suo paziente, a cui era andato a fare visita. Da fine dicembre era stato poi ricoverato. La notizia del decesso ha sconvolto la comunità del Gargano e ha fatto rapidamente il giro d’Italia. —>>> Ti potrebbe interessare anche Salvatore Esposito, lutto per Genny Savastano di Gomorra: “Maledetto Covid” Cordoglio per la morte del sindaco Costantino ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) Lutto nella politica pugliese, si è spento . (screenshot video)Un grave lutto legato alha colpito il mondo politico del: il primo cittadino del comune di Sannicandro Garganico,, ha perso prematuramente la vita a causa di Covid-19. L’uomo era anche une da quello che si apprende avrebbe contratto il virus proprio dal contatto con un suo paziente, a cui era andato a fare visita. Da fine dicembre era stato poi ricoverato. La notizia del decesso ha sconvolto la comunità dele ha fatto rapidamente il giro d’Italia. —>>> Ti potrebbe interessare anche Salvatore Esposito, lutto per Genny Savastano di Gomorra: “Maledetto Covid” Cordoglio per la morte del...

