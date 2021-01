Cosa cambia tra sabato e domenica col nuovo Dpcm sul Coronavirus? (Di sabato 16 gennaio 2021) Firmato il nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus: resterà in vigore da sabato 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo. Quali restrizioni saranno in vigore in questo periodo? Una panoramica della situazione e precisazioni sulle regole previste nel weekend. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus firmato il nuovo Dpcm Firmato il nuovo Dpcm sull’emergenza Coronavirus: sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Con il nuovo provvedimento si dispone, innanzitutto, il ritorno degli studenti alla didattica in presenza: almeno il 50% degli studenti delle scuole superiori – ma non più del 75% – dovrà tornare tra i banchi. Confermate anche le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni: ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 16 gennaio 2021) Firmato ilsull’emergenza: resterà in vigore da16 gennaio fino al prossimo 5 marzo. Quali restrizioni saranno in vigore in questo periodo? Una panoramica della situazione e precisazioni sulle regole previste nel weekend. Segui Termometro Politico su Google Newsfirmato ilFirmato ilsull’emergenza: sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Con ilprovvedimento si dispone, innanzitutto, il ritorno degli studenti alla didattica in presenza: almeno il 50% degli studenti delle scuole superiori – ma non più del 75% – dovrà tornare tra i banchi. Confermate anche le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni: ...

