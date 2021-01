Correndo si può cambiare il mondo: la storia di Kathrine Switzer (Di sabato 16 gennaio 2021) Avete presente quell’affermazione che ripetiamo sempre a noi stesse, e alle future generazioni, per ricordarci che non esistono cose per soli uomini? Oggi ci sembra obsoleto doverlo ribadire a tutti coloro che sottolineano ancora cosa possono e non possono fare le donne, contribuendo ad aumentare quel gap tra universo maschile e femminile che è tutt’ora una piaga della società. Ma nel 1967, Kathrine Switzer, era da sola a far valere i suoi diritti. Una donna che desiderava soltanto correre la maratona di Boston, una donna che non poteva farlo perché non le era concesso. Si iscrisse nascondendo la sua identità, partecipò alla gara e la portò a termine nonostante un giudice scese in strada per fermarla con la forza. Ma non si è fermata ieri e non lo ha fatto neanche oggi, a 70 anni Kathrine Switzer ha gareggiato di nuovo ... Leggi su dilei (Di sabato 16 gennaio 2021) Avete presente quell’affermazione che ripetiamo sempre a noi stesse, e alle future generazioni, per ricordarci che non esistono cose per soli uomini? Oggi ci sembra obsoleto doverlo ribadire a tutti coloro che sottolineano ancora cosa possono e non possono fare le donne, contribuendo ad aumentare quel gap tra universo maschile e femminile che è tutt’ora una piaga della società. Ma nel 1967,, era da sola a far valere i suoi diritti. Una donna che desiderava soltanto correre la maratona di Boston, una donna che non poteva farlo perché non le era concesso. Si iscrisse nascondendo la sua identità, partecipò alla gara e la portò a termine nonostante un giudice scese in strada per fermarla con la forza. Ma non si è fermata ieri e non lo ha fatto neanche oggi, a 70 anniha gareggiato di nuovo ...

