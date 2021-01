Coronavirus ultime notizie | terapie intensive | contagi e morti della settimana

(Di sabato 16 gennaio 2021): l’evoluzionesituazione epidemiologica tra l’8 e il 14 gennaio. I numeri die decessi. A che punto sono le vaccinazioni? Uno sguardo alle statistiche più importanti. Segui Termometro Politico su Google News Crisi di Governo 2021: perché, cosa succede e come funzionae decessi tra l’8 e il 14 gennaio: tra l’8 e il 14 gennaio 2021 sono stati registrati in Italia 115.918nel complesso. Leggero aumento rispetto ai 113.195 ...

rtl1025 : ?? Sono 16.146 i #tamponi positivi al #coronavirus su 273.506 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in #Italia, sec… - fanpage : #Pfizer, Uìuna comunicazione 'grave', decisione 'unilaterale'. Meno vaccini all'Italia - fanpage : Un guasto improvviso, 800 dosi perse - fineann3 : RT @fanpage: Che forza, Nonna Leonia! - angiuoniluigi : RT @fanpage: Che forza, Nonna Leonia! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Il Sole 24 ORE

Zanellato (Andrew’s Ties): "Per noi commercianti del Salotto la situazione è drammatica. Il Comune ci dica cosa intende fare con i canoni arretrati, serve un tavolo di confronto" ...Si alza l’indice di contagio e da domani quasi tutto il Paese ripiomba in lockdown. Ma la mortalità decresce ROMA. Da domani tre quarti del Paese in quarantena. E Lombardia, Alto Adige e Sicilia vanno ...