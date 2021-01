Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 16.310 casi e 475 vittime, ricoveri in leggero calo (Di sabato 16 gennaio 2021) A Forlì aperto un fascicolo sul caso delle 800 dosi di vaccino deteriorate a causa del malfunzionamento di un congelatore che ne conservava 1.500 in totale. Vaccinati, Calabria ancora ultima: somministrato il 43,3% Leggi su ilsole24ore (Di sabato 16 gennaio 2021) A Forlì aperto un fascicolo sul caso delle 800 dosi di vaccino deteriorate a causa del malfunzionamento di un congelatore che ne conservava 1.500 in totale. Vaccinati, Calabria ancora ultima: somministrato il 43,3%

RaiNews : #Coronavirus, 16.310 nuovi contagi e 475 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Open_gol : Con l'indice Rt sopra 1 in tutte le regioni è evidente che il virus ha circolato più del dovuto nelle ultime settim… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 14.242 nuovi contagi e 616 morti nelle ultime 24 ore - Avvenire_Nei : 16.310 nuovi contagiati e 475 vittime nelle ultime 24 ore - simcopter : RT @rtl1025: ?? Sono 16.310 i #positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 475. Ieri si erano registrati 16.146… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie in Italia: 1.674 nuovi casi in Emilia Romagna, superati i 200mila ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, 16.310 nuovi casi e 475 decessi

Sono 16.310 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 16.146), secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità a fronte di 260.704 tamponi effettuati (ieri 157.524) su un ...

Uno spiraglio per i ristoranti: possono svolgere servizio mensa le aziende

E’ possibile per le attività della ristorazione servire sia il pranzo sia la cena ai lavoratori dei cantieri edili o di altra natura, ai lavoratori in trasferta che alloggiano in strutture prive di ri ...

Sono 16.310 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 16.146), secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità a fronte di 260.704 tamponi effettuati (ieri 157.524) su un ...E’ possibile per le attività della ristorazione servire sia il pranzo sia la cena ai lavoratori dei cantieri edili o di altra natura, ai lavoratori in trasferta che alloggiano in strutture prive di ri ...