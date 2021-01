Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 gennaio: quasi 2000 nuovi casi, 38 i morti (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 1.954 i nuovi casi di covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.E' di 1.954 casi il totale dei positivi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra isola. Il numero dei morti si attesta sulle 38 unità, per un totale complessivo di 2.954 decessi. In leggero aumento i ricoveri nelle terapie intensive - oggi sono 212, ieri erano 210. Stessa situazione per i ricoveri: oggi 1.618, ieri 1.613.Questo quanto si evince dal bollettino del 16 gennaio diffuso, come di consueto, dal ministero della Salute Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 1.954 idi covid inregistrati nelle ultime 24 ore in.E' di 1.954il totale dei positivi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra isola. Il numero deisi attesta sulle 38 unità, per un totale complessivo di 2.954 decessi. In leggero aumento i ricoveri nelle terapie intensive - oggi sono 212, ieri erano 210. Stessa situazione per i ricoveri: oggi 1.618, ieri 1.613.Questo quanto si evince daldel 16diffuso, come di consueto, dal ministero della Salute

